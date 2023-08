Mulda: Das ist die neue Vorzimmerdame des Bürgermeisters

Die 26-jährige Susann Thiel ist Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Mulda und Frauenbeauftragte im Rathaus.

Susann Thiel ist die neue Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde und Frauenbeauftragte im Rathaus Mulda. Auf der Ratssitzung am Montagabend wurde die 26-Jährige in der ehrenamtlichen Funktion bestellt. Sie tritt die Nachfolge der langjährigen Rathausmitarbeiterin Viola Lechel an, die in den Ruhestand gegangen ist. Viola Lechel war Sekretärin...