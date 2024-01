Mulda: Gemeinderäte beraten über Solarpark bei Zethau

Ein Solarpark ist nahe Zethau geplant. Darum geht es in der Gemeinderatssitzung am Montag in Mulda.

Die Planungen für den Solarpark Zethau sind weiter vorangeschritten. Auf der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Montag ab 19.30 Uhr im Rathaus Mulda geht es um den Entwurf des Bebauungsplanes für die knapp 100 Hektar große Sonnenanlage. Laut Tagesordnung werden die Räte über die Billigung und die förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit,...