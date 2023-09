Mulda: Im Spätsommer beginnt die Winterflickung der Straßen

Die Winterschäden auf kommunalen Straßen in Mulda sollen von einem Unternehmen aus Olbernhau repariert werden.

Startschuss im Spätsommer: den Auftrag für die reichlich 41.000 Euro teuren Ausbesserung der Winterschäden hat der Gemeinderat Mulda auf seiner jüngsten Sitzung an das Unternehmen DBA Daniel Schellenberger in Olbernhau vergeben. Repariert werden laut Amtsleiter Gerd Saring zum Beispiel die Alte Lichtenberger Straße in Mulda, die Zufahrt...