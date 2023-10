Mulda: Musical kommt gut an

Auf großen Zuspruch ist die Aufführung des Musicals „Das Wagnis“ in der Muldentalhalle in Mulda gestoßen.

Ein Erfolg: Rund 300 Besucher haben am späten Samstagnachmittag das christliche Musical „Das Wagnis“ von Marion und Gilbrecht Schäl in der Muldentalhalle in Mulda erlebt. Bei der dreistündigen Inszenierung stand die neun Mal zwölf Meter große Hauptbühne mit einer Kulisse zum Thema Jerusalem an der Stirnseite der Halle. Dafür war extra...