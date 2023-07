Mutmaßlichen Ladendieb in Brand-Erbisdorf erwischt: Ohne Beute direkt ins Gefängnis

Anders als gedacht, endete am Mittwochabend der Beutezug eines mutmaßlichen Ladendiebes in Brand-Erbisdorf. Der 39-Jährige hatte laut Polizei zunächst in einem Einkaufsmarkt in der Hauptstraße Waren unter seine Jacke gesteckt. Eine Mitarbeiterin, die ihn dabei beobachtet hatte, sprach ihn an. Der Mann versuchte, ohne Beute zu flüchten, wurde...