Mutmaßlicher Einbrecher versteckte sich im Gebüsch: Polizeieinsatz im Schloss Reinsberg

Ein Zeugenhinweis führte die Polizei am Samstagabend zum Schloss Reinsberg. Der Fall gibt den Beamten noch Rätsel auf.

Reinsberg. Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in Schloss Reinsberg. Ein Zeuge hatte sie am Samstagabend, 21.50 Uhr, verständigt, nachdem er den Schein von Taschenlampen in den Räumen wahrgenommen hatte. Mehrere Streifenwagenbesatzungen fuhren umgehend zur Kirchgasse. Bei der Überprüfung der Räume wurde niemand gefunden, sagte Andrzej Rydzik von der Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz: „Allerdings entdeckten die Beamten auf einem Balkon mehrere Hirschgeweihe, Gasflaschen und Elektrogeräte, die als Diebesgut offensichtlich zum Abtransport bereitgelegt waren.“

Die Polizisten suchten im Außengelände nach den Tätern. In einem Gebüsch wurden sie fündig, so Rydzik weiter: Ein 18-Jähriger mit Stirnlampe hatte vergeblich versucht, sich vor den Polizisten zu verstecken. „In einer ersten Befragung gab der tschechische Staatsbürger zu, sich vor Eintreffen der Polizei mit zwei weiteren Personen im Schloss aufgehalten zu haben.“ Der Heranwachsende wurde auf ein Polizeirevier gebracht und zur erkennungsdienstlichen Behandlung in Gewahrsam genommen. Am Sonntagvormittag wurde er auf Weisung der Staatsanwaltschaft entlassen.

Gegen ihn wird wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt. „Zu klären sein wird, mit wem er auf welche Art und Weise ins Schloss eingedrungen war.“ Zudem ist laut Polizeisprecher Rydzik noch unklar, ob aus den historischen Räumen etwas gestohlen wurde. (grit)