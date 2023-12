Nach Brand in Freiberg: Wie sieht es jetzt in der Brandwohnung aus?

Anfang August brach in einem Haus an der Maxim-Gorki-Straße ein Brand aus. Die Bewohner durchlebten eine aufregende Nacht. Was wird nun mit der betroffenen Wohnung?

Der Raum ist kahl und dunkel. Keine Tapete klebt mehr an der Wand, nur der nackte Beton ist zu sehen. Auf dem Boden ist noch kein Belag, nirgends eine Heizung installiert. Allein die Fenster sind neu. Auch im Rest der 46 Quadratmeter großen Zwei-Raum-Wohnung im fünften Geschoss des Mehrfamilienhauses an der Freiberger Maxim-Gorki-Straße sieht...