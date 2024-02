Nach Hubschraubereinsatz auf der B 101 in Freiberg: Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstag hatte ein Mitsubishi eine 70-jährige Fußgängerin erfasst, diese wurde schwer verletzt. Warum war das Auto von der Straße abgekommen?

Die Polizei sucht nach der Ursache eines schweren Unfalls, der sich am Donnerstagnachmittag in Freiberg ereignet hat. Dabei war eine 70-jährige Fußgängerin schwer verletzt worden. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, teilte die Polizei mit. Der Verkehrsunfalldienst der Polizeidirektion Chemnitz ermittelt zu den...