Nach Körperverletzung in Freiberg: Polizei ermittelt noch

Ein 26-Jähriger war bei einer nächtlichen Auseinandersetzung am Wochenende in Freiberg verletzt worden. Der Mann musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nachdem ein 26-jähriger Mann am Samstag gegen 2.15 Uhr bei einer tätlichen Auseinandersetzung in Freiberg verletzt wurde, ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. „Die Ermittlungen dauern an“, sagte Jana Ulbricht, Erste Polizeihauptkommissarin in der Polizeidirektion Chemnitz, auf Anfrage von „Freie Presse“. Nachdem ein 26-jähriger Mann am Samstag gegen 2.15 Uhr bei einer tätlichen Auseinandersetzung in Freiberg verletzt wurde, ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. „Die Ermittlungen dauern an“, sagte Jana Ulbricht, Erste Polizeihauptkommissarin in der Polizeidirektion Chemnitz, auf Anfrage von „Freie Presse“.