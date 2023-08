Nach Unfall mit Gülle-Lkw: Landratsamt Mittelsachsen äußert sich

Die Behörde hat den Unfall vom Mittwochvormittag in Neuhausen ausgewertet. Kommende Woche soll es erneut eine Kontrolle geben.

Nach den derzeitigen Ergebnissen zum Unfall eines Güllelasters am Mittwoch in Neuhausen sieht das Umweltamt Mittelsachsen keine Gefahr einer Umweltbelastung insbesondere im Fluss Flöha. Das erklärte die Pressestelle des Landkreises auf Nachfrage. Es sei davon auszugehen, „dass nur ein geringer Teil der Gülle in die Flöha abgeleitet wurde....