Nach Urteil zum tödlichen Pedelec-Unfall bei Helbigsdorf: Autofahrer legt Berufung ein

Das Amtsgericht Freiberg hatte den Unfallverursacher zu zwei Jahren und vier Monaten Freiheitsentzug verurteilt. Dagegen legten der Mann, der aus Pirna kommt, und sein Anwalt Berufung ein.

Nach dem Urteil im Prozess um den tödlichen Pedelec-Unfall am 31. Juli vorigen Jahres bei Helbigsdorf haben der Angeklagte und sein Anwalt Berufung eingelegt. Das teilte das Amtsgericht Freiberg am Dienstag mit. Damit wird das Verfahren am Landgericht Chemnitz neu aufgerollt.