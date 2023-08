Nach Wohnungsbrand auf dem Wasserberg in Freiberg: Stadt überarbeitet Notfall-Liste

Nach dem Feuer im fünften Stock eines Hauses an der Maxim-Gorki-Straße in Freiberg gab es viel Lob für Retter und Unterstützer. Welche Erfahrungen will die Stadt davon nutzen?

Nach dem Wohnungsbrand auf dem Wasserberg in Freiberg will die Stadt Freiberg ihre To-do-Liste für Notfälle weiter überarbeiten. Das hat Oberbürgermeister Sven Krüger angekündigt.