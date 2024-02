Narren kleben sich am Rathaus fest! Spektakuläre Karnevalsaktion in Freiberg

Um auf die Saison-Höhepunkte kommende Woche hinzuweisen, griffen Freibergs Narren zu außergewöhnlichen Maßnahmen.

Unter dem Motto „Schule, Arbeit, Elternhaus - Wir Narren lernen niemals aus!“ begeht der Freiberger Karneval Klub (FKK) seine 39. Saison. Nächste Woche beginnen die Höhepunkte mit dem Weiberfasching am 8. Februar in der Alten Mensa, dem Büttenabend am 9. Februar, der Faschingsparty am 10. Februar und dem Kinderfasching am 13. Februar –...