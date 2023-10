Naturmarkt in Tharandt: Bäckerei aus Großhartmannsdorf kommt mit Erzgebirgskuchen

Am 21. Oktober sind Händler wieder unterhalb der Weißeritzkirche präsent - mit Leindotteröl, Salben, Kräutertee und vielem mehr.

Der Naturmarkt Tharandter Wald findet am Samstag, 21. Oktober, 9 bis 13 Uhr in Tharandt unterhalb der Bergkirche direkt am Weißeritzufer statt. Die Bäckerei Schäfer aus Großhartmannsdorf will die Marktbesucher mit erzgebirgischem Kuchen erfreuen, teilen die Organisatoren Jens Heinze und Milana Müller mit und zählen auf: Donauwelle,...