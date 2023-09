Neu in Freiberg: Ein Barbier, der auch Frauen die Haare schneidet

Der Barbier Amia Ali hat seit August einen Barbershop in Freiberg eröffnet. Wie das Feedback von den Freibergern ist und warum sich bei ihm auch Frauen die Haare schneiden lassen können.

In Freiberg gibt es einen neuen Laden, den Amia Barbier. Amia Ali (25) eröffnete Mitte August seinen Shop in der Heubnerstraße. Das Besondere: Er frisiert nicht nur Männer, sondern schneidet auch Frauen die Haare. Und auch den Kundinnen bietet er Gesichtshaarentfernung an, wie zum Beispiel Augenbrauen zupfen oder färben.