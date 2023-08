Neue Glocken für Elisabethkirche in Zethau: Singegemeinschaft gibt Benefizkonzert

Die Glocken der Elisabethkirche in Zethau schweigen. Seit langem schon wünscht man sich ein neues Geläut im Ort. Drei Glocken sollen gegossen werden. Um das Geld dafür zu beschaffen, sammeln die Zethauer derzeit Spenden. Die Singegemeinschaft Lyra stellt nun ihre Sangeskünste in den Dienst dieser Sache. Am Sonntag, den 13. August,...