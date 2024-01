Neue Initiative will ehrenamtlich Engagierte in Mittelsachsen zusammenbringen

Mit einer Reihe von Vorträgen startet die Freiberger Agenda 21 gemeinsam mit dem Landkreis Mittelsachsen ein Projekt zur Stärkung lokaler Netzwerke.

Freiberg.

Der Verein Freiberger Agenda 21 startet gemeinsam mit dem Landkreis Mittelsachsen das Projekt „Regionale Netzwerke – Sich aktiv im Gemeindewohl(e) beteiligen“. Hauptziel ist es, mit Vereinen und ehrenamtlich engagierten Menschen in Mittelsachsen ins Gespräch zu kommen, so die Initiatoren. Zum Auftakt findet ein Vortrag mit Erfahrungsaustausch am 11. Januar, 17 Uhr in der Freiberger Stadtbibliothek, Korngasse 14, statt. Prof. Stephan Beetz und Heiko Reinhold führen in Themen wie Netzwerkbildung und gewaltfreie Kommunikation ein. Die Veranstaltung bildet den Auftakt einer Reihe, die 2024 regionale Themen beleuchtet, gefördert durch das Programm „Weltoffenes Sachsen“. Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldung nicht nötig. (bk)