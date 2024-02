Neue Pläne für die alte Post in Rechenberg-Bienenmühle

Die ehemalige Post in Rechenberg-Bienenmühle hat einen neuen Besitzer aus Oederan. Er baut das Gebäude um. Für den Erzgebirgsort ein Glücksgriff.

Seit 20 Jahren steht die ehemalige Post an der Alten Straße in Rechenberg-Bienenmühle fast leer, nur eine Familie hat hier bis vor zwei Jahren gewohnt. Nun hat sich mit Familie Schellig aus Oederan ein neuer Eigentümer gefunden. „Wir fahren oft von Oederan in unserer Ferienhaus nach Holzhau und haben uns bei jeder Fahrt regelrecht in dieses...