Neue Wohngeldstelle in Freiberg: Mehr Personal für tausende Anträge

Die Neuregelung des Wohngelds seit dem 1. Januar bringt höhere Belastungen für die Städte und Kommunen mit sich. In Freiberg hat man reagiert und der Wohngeldstelle ein größeres Domizil gegeben.

Seit dem 1. Januar gilt das sogenannte „Wohngeld plus“ in Deutschland. Damit erhöht sich das bisher gezahlte Wohngeld für Berechtigte in Höhe von durchschnittlich 180 Euro um durchschnittlich 190 Euro. Außerdem wurden die Berechtigungsvoraussetzungen so verändert, dass nun dreimal mehr Menschen Anspruch auf Wohngeld haben als bisher....