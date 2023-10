Neuer Dompfarrer in Freiberg prangert unbarmherzigen Umgang mit Bürgermeister an

Gunnar Wiegand ist am Dienstag bei einem Festgottesdienst in den Kirchgemeindebund Freiberg eingeführt worden. Ein Thema seiner Predigt war der Tod des Großschirmaer Rathauschefs Volkmar Schreiter.

Einen sanftmütigen Umgang in der Gemeinde hat der neue Dompfarrer von Freiberg, Gunnar Wiegand, am Dienstag in seiner Predigt beim Festgottesdienst zu seiner Einführung anlässlich des Reformationsfestes gefordert. Der Tod des Bürgermeisters von Großschirma habe gezeigt, so der promovierte Theologe und Kirchenmusiker, wie unbarmherzig doch...