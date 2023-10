Neuer Markt in Brand-Erbisdorf bietet auch Haushaltsartikel an

Auf dem Gewerbestandort nahe dem Ortsausgang hatte in der Vergangenheit ein Lebensmitteldiscounter seinen Sitz. Seit dieser Woche gibt es ein anderes Angebot am Standort.

Chantale Hannawald und ihre 12-jährige Tochter Mio konnten am Donnerstag gleich ein Schnäppchen erwischen. Denn die beiden Langenauer gehörten am Donnerstag zu den ersten Kunden, als das Handelsunternehmen Tedi eine Filiale an der Großhartmannsdorfer Straße in Brand-Erbisdorf eröffnete.