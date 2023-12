Nikolaus, Lehrerstreik, Müllgebühren und Weihnachtsmarkt: Das bringt die Woche in Mittelsachsen

Wer schön brav war, darf sich freuen: Am Mittwoch ist Nikolaustag. Am selben Tag entscheidet der Kreistag zur Sitzung in Mittweida aber auch über die künftigen Abfallgebühren im Landkreis.

Es reicht ein kurzer Blick auf den Kalender, um zu erkennen, was diese Woche wichtig ist: Der Nikolaus kommt, und zwar am Mittwoch. Daran müssen Sie natürlich schon am Dienstag denken und Schuhe putzen oder etwas besorgen, was man da hineinlegen kann. Im besten Fall ist beides angesagt. Es reicht ein kurzer Blick auf den Kalender, um zu erkennen, was diese Woche wichtig ist: Der Nikolaus kommt, und zwar am Mittwoch. Daran müssen Sie natürlich schon am Dienstag denken und Schuhe putzen oder etwas besorgen, was man da hineinlegen kann. Im besten Fall ist beides angesagt.