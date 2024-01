Oberbürgermeister Sven Krüger zieht Reißleine in Freiberg: Aktuell Kein Platz für weitere Schüler und große Kitakinder

Die Silberstadt ist attraktiv für Familien. Es kommen aber auch Flüchtlingskinder unterschiedlichen Alters. An den Schulen ist der Platz knapp. Dagegen gibt es Kitaplätze für Kinder bis drei Jahre.

Die mittelsächsische Kreisstadt ist Zuzugsstadt. Rund 41.500 Menschen sind aktuell in Freiberg gemeldet. Das Interesse liegt am guten Arbeitsplatzangebot, an der international aufgestellten TU Bergakademie, aber ebenso an einem starken Unterstützersystem für Geflüchtete, wie Oberbürgermeister Sven Krüger sagt. Inzwischen aber stoße die...