Oberschöna bei Freiberg: Pferd muss nach Unfall eingeschläfert werden – Autofahrer begeht Unfallflucht

Ein Auto hatte das Pferd beim Überholen einer Kutsche gestreift. Das Tier erlitt schwerste Verletzungen. Dann kollidierte der Pkw noch mit einem entgegenkommenden Fahrzeug.

Ein folgenschwerer Unfall hat sich am Mittwochnachmittag auf der Dorfstraße, also der Ortsdurchfahrt, in Oberschöna ereignet. Das bestätigte Martin Hähnel, der Diensthabende der Polizeidirektion Chemnitz, am frühen Abend auf Nachfrage von „Freie Presse“. Ein Autofahrer hatte demnach beim Überholen einer Pferdekutsche das linke Pferd...