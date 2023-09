Oberschöna: Renault stößt mit Bäumen und Pfosten zusammen

41-jähriger Fahrer muss ins Krankenhaus. Auto hatte keinen Versicherungsschutz.

Mit zwei Bäumen, einem Kurvenschild sowie einem Verkehrspfosten ist ein Renault Samstagnacht in Oberschöna zusammengestoßen. Laut Polizei fuhr der 41-jährige Fahrer des Renault die Hainichener Straße aus Richtung Bräunsdorf in Richtung Hainichen bergauf, als sein Auto von der Fahrbahn abkam. Der Mann wurde verletzt und musste in ein...