Obstannahme bei Heides Säfte in Siebenlehn: Was mache ich mit meinen Äpfeln aus dem Garten?

Zum Tag der offenen Tür zeigte der Familienbetrieb, was er für die Umwelt tut. Wer sein Gartenobst zu Saft machen will, kann es zu zahlreichen Annahmestellen bringen.

Wer in Siebenlehn auf dem Markt steht, sieht die Obstkelterei Kurt Heide zunächst nicht. Doch ein süßlich-fruchtiger Duft führt gleich in die richtige Seitengasse. In der ehemaligen Stadtbrauerei beginnt gerade die Hochsaison für das heimische Obst.