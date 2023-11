Pharmazeuten streiken auch in Freiberg

Mehrere Apotheken haben sich am Mittwoch in der Kreisstadt an einem Protesttag beteiligt. Ihr Unmut trifft vor allem einen SPD-Politiker in Berlin.

Wer sich am Mittwoch in Freiberg Medizin holen wollte, stand unter Umständen vor verschlossenen Türen. Mehrere Apotheken in der Kreisstadt haben sich an einem Aktionstag beteiligt, um auf die aus Sicht der Pharmazeuten immer existenzbedrohendere Lage aufmerksam zu machen. „Wir werden rund 3000 Leute in Dresden gewesen sein“, berichtet Dr.... Wer sich am Mittwoch in Freiberg Medizin holen wollte, stand unter Umständen vor verschlossenen Türen. Mehrere Apotheken in der Kreisstadt haben sich an einem Aktionstag beteiligt, um auf die aus Sicht der Pharmazeuten immer existenzbedrohendere Lage aufmerksam zu machen. „Wir werden rund 3000 Leute in Dresden gewesen sein“, berichtet Dr....