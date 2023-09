Polizei blitzt in Rechenberg-Bienenmühle: 22 Fahrzeuge auf Muldentalstraße zu schnell

In der 30er-Zone wurden insgesamt 59 Fahrzeuge in anderthalb Stunden kontrolliert. Das schnellste fuhr mit 50 km/h.

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in der Muldentalstraße in Rechenberg-Bienenmühle sind am Donnerstag 22 Fahrzeuge zu schnell unterwegs gewesen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, waren Beamte des Polizeireviers Freiberg von 8.45 bis 10.15 Uhr mit dem Lasermessgerät präsent. Am Kontrollort ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 30...