Polizei ermittelt noch zu Kugeleinschlag in Frauenstein

In der Silversternacht war in einen Wintergarten in Frauenstein eine Bleikugel eingeschlagen. Gibt es dazu neue Erkenntnisse?

Die Polizei sucht noch Zeugen, die Hinweise auf einen beängstigenden Vorfall geben können, der sich in der Silvesternacht in Frauenstein ereignet hat. Gegen 22.30 Uhr war eine Bleikugel mit Wucht durch das Wintergartendach eines Hauses eingeschlagen, dort, wo wenige Momente zuvor noch der Hausbesitzer gesessen hatte. „Die Ermittlungen in der... Die Polizei sucht noch Zeugen, die Hinweise auf einen beängstigenden Vorfall geben können, der sich in der Silvesternacht in Frauenstein ereignet hat. Gegen 22.30 Uhr war eine Bleikugel mit Wucht durch das Wintergartendach eines Hauses eingeschlagen, dort, wo wenige Momente zuvor noch der Hausbesitzer gesessen hatte. „Die Ermittlungen in der...