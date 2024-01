Polizei in Freiberg am Donnerstagabend zweimal im Einsatz

Kurz nach 18 Uhr war ein Pkw von der Halsbrücker Straße abgekommen, etwa eine Stunde später fiel ein Autofahrer auf der B 101 durch seine Fahrweise auf.

Freiberg.

Zweimal ist die Polizei am Donnerstagabend in Freiberg im Einsatz gewesen. Kurz nach 18 Uhr war ein 63-Jähriger mit seinem Ford auf der Halsbrücker Straße kurz nach dem Ortseingang Freiberg von der Straße abgekommen. Das Auto kollidierte mit einem Zaun und landete im Graben. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Schaden beziffert sich auf rund 10.000 Euro. Etwa eine Stunde später wurden die Beamten alarmiert, weil auf der B 101 zwischen Häuersteig und Am Rotvorwerk ein Fiatfahrer durch seine Fahrweise auffiel. Laut Polizei geriet der Pkw mehrfach auf die Gegenfahrbahn, beschleunigte und bremste unvermittelt. Die Beamten stoppten das Auto, der 45-jährige Fahrer hatte 1,22 Promille intus. Sein Führerschein wurde eingezogen. (bk)