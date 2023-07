Produktionstechnologe: Berufsschulzentrum und Betriebe in Freiberg ringen um neuen Beruf

Colin Zänker findet eine Ausbildung zum Produktionstechnologen interessant. Das hat der Neuntklässler aus Lichtenberg erklärt, nachdem er sich in der Arbeitsagentur Freiberg über das Berufsbild erkundigt hat. Die Lehre soll in diesem Jahr erstmals am Berufsschulzentrum „Julius Weisbach“ in Freiberg (BSZ) angeboten werden.