Projekt für Niederbobritzsch: Was wird aus dem Biberplatz?

Der Gemeinderat von Bobritzsch-Hilbersdorf kommt am Donnerstag zusammen. Es stehen Beschlüsse zur Dorfgestaltung an.

Wenn am Donnerstag, dem 25. Januar, um 19 Uhr der Gemeinderat von Bobritzsch-Hilbersdorf zusammenkommt, um in seiner öffentlichen Sitzung zu beraten und zu beschließen, so steht auch ein Thema an, das für die Gestaltung des Ortsteils Niederbobritzsch von Bedeutung ist. In der Grundschule Hilbersdorf wird nämlich der Maßnahmenbeschluss...