Prügelei und Verfolgungsjagd mit Crash bei Freiberg: Festgenommener wieder auf freiem Fuß

Am frühen Samstag ist Kleinwaltersdorf Schauplatz eines Krimis gewesen. Eine Schlägerei mit Verletzten in Freiberg gilt dafür als Auslöser. Der Festgenommene wurde aus dem Gewahrsam entlassen. Was bisher bekannt ist.

Nach einer Verfolgungsjagd durch Kleinwaltersdorf am frühen Samstagmorgen kurz nach 5 Uhr hatte die Polizei später im Ort einen Mann festgenommen. Bei ihm handelt es sich um einen 20-jährigen Moldawier und nicht, wie zuerst angenommen, um einen Rumänen.