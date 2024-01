Psychisch krank in unserer Gesellschaft? Im Kinopolis Freiberg wird am Sonntag wieder Tacheles geredet

In der Dokumentarfilm-Reihe wird dieses Mal „Irre oder der Hahn ist tot“ gezeigt. Im Anschluss stellen sich zwei Expertinnen den Fragen des Publikums.

Freiberg.

Im Kinopolis Freiberg wird am Sonntag, 21. Januar, wieder Tacheles geredet. In der gleichnamigen Reihe wird 18 Uhr der Dokumentarfilm „Irre oder der Hahn ist tot“ gezeigt. Ab wann ist man krank und wann ist man gesund? Das fragt sich Reinhild Dettmer-Finke in ihrem Film, für den sie die Freiburger Hilfsgemeinschaft als eine Anlaufstelle für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen besucht hat, heißt es zur Ankündigung. Gäste sind dieses Mal Susanne Hunger, niedergelassene Psychotherapeutin, und Ortrun Elze, Sozialpädagogin und Koordinatorin der psychosozialen Kontakt- und Beratungsstelle bei der Diakonie Freiberg. Sie werden sich nach dem Film den Fragen von Moderator Thomas Erler und des Publikums stellen. (bk)