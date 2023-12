Radfahrerin stürzt auf glatter Straße in Freiberg

In Freiberg ereignete sich am Mittwoch ein Unfall, bei dem eine 47-jährige Frau schwer verletzt wurde.

Bei einem Unfall ist am Mittwoch gegen 8.30 Uhr eine 47-jährige Fahrradfahrerin auf der Frauensteiner Straße in Freiberg schwer verletzt worden. Laut einer Polizeisprecherin hatte die Radfahrerin den Kreisverkehr aus Richtung Eherne Schlange in Richtung Poststraße durchfahren. Bei glatten Straßenverhältnissen stürzte sie und erlitt schwere...