Randalierender Mann verletzt einen Polizisten in Einkaufsmarkt in Freiberg

Weil der 38-Jährige seine Waren nicht bezahlen wollte und aggressiv wurde, rief die Marktleitung die Polizei. Im Laden kam es offenbar zum Handgemenge.

Ein Asylbewerber hat am Dienstagvormittag im Netto-Einkaufsmarkt an der Chemnitzer Straße in Freiberg für einen Polizeieinsatz gesorgt und einen Polizisten leicht verletzt. Beamte konnten den 38-jährigen Mann, der offenbar aus Kamerun stammt, dennoch in Gewahrsam nehmen. Der verletzte Beamte musste vor Ort vom Rettungsdienst versorgt werden.