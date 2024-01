Reaktionen auf drohendes Meyer-Burger-Aus in Freiberg: „Verlieren unseren Ruf als Musterschüler“

Nach wie vor beschäftigt das mögliche Aus des Solarmodulproduzenten in Freiberg nicht nur die Menschen vor Ort, sondern auch Politiker und Wirtschaftsvertreter.

Politiker und Wirtschaftsvertreter haben auf das mögliche Aus für den Solarmodulhersteller Meyer Burger in Freiberg reagiert, das am Mittwoch bekannt wurde. Schon im April, so die Führung des Schweizer Konzerns, könne die Reißleine gezogen werden, sollte die Politik nicht für bessere Wettbewerbsbedingungen gegenüber chinesischen...