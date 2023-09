Rede in St. Petersburg: Das hat Freibergs Oberbürgermeister Sven Krüger gesagt

Seit Bekanntwerden des Auftritts auf dem Ball in St. Petersburg ist Sven Krügers Rede Thema der öffentlichen Debatte. Doch was genau hat er gesagt? Die Ansprache zum Nachlesen und Anhören:

Sven Krüger hatte am 25. August beim „Petrowsky Ball“ im Katharinenpalast in St. Petersburg vor Hunderten Gästen eine Rede gehalten. Der parteilose Oberbürgermeister von Freiberg spricht von einem Privatbesuch und einer Einladung, Kritiker nennen den Auftritt ein No Go: Wegen des Angriffskrieges auf die Ukraine liegen auch die offiziellen...