Reinsberg: Diebe stehlen Computertechnik im Wert von 3000 Euro

Unbekannte stiegen durch ein aufgehebeltes Fenster in eine Firma ein und nahmen Laptops mit.

Reinsberg/Dittmannsdorf.

Beute im Wert von insgesamt 3000 Euro haben Diebe in einer Firma in der Bahnhofstraße im Reinsberger Ortsteil Dittmannsdorf gemacht. Laut Polizei ereignete sich die Tat in der Zeit zwischen Donnerstag, 18 Uhr und Freitag, 6.30 Uhr. Die Unbekannten sind laut Polizeimitteilung über ein aufgehebeltes Fenster in die Firma eingebrochen. Im Anschluss durchsuchten die Einbrecher mehrere Räume und verschwanden schließlich unter anderen mit Laptops sowie Zubehör im Gesamtwert von etwa 3000 Euro, berichtet die Polizei weiter. Zudem entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei hat nun die Ermittlungen zum Einbruch im besonders schweren Fall aufgenommen. (fp)