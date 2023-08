Rettungskräfte bergen Schwerverletzte bei Bieberstein

Im Reinsberger Ortsteil Bieberstein kam es am Samstagabend zu einem folgenschweren Unfall.

Mit schweren Verletzungen musste eine 37-jährige Frau nach einem Unfall, der sich am Samstagabend ereignet hat, ins Krankenhaus eingeliefert werden. Ein 47-jähriger Mann war gegen 21.30 Uhr laut Polizei mit einem Pkw in Bieberstein auf der Meißner Straße aus Richtung Burkersdorf kommend in Richtung Zollhaus unterwegs. In einer langgezogenen...