Rummel, Wein und Musik: Am Abend wird die Innenstadt von Freiberg zur Bergstadtfest-Partymeile

Petrus hat es am Donnerstagabend bislang gut gemeint mit den Silberstädtern: Die Straßen zum Bergstadtfest sind gut gefüllt.

Das Abendprogramm zum Freiberger Bergstadtfest hat bereits mehrere Tausend Gäste auf die Partymeile gelockt: Weil es Petrus bislang gut meinte und das Wetter hielt, waren die Straßen in der Innenstadt proppenvoll. Zwischen Rummel an der Ehernen Schlange, Betrieb auf der Burgstraße und dem Weindorf auf dem Schlossplatz waren die Besucher des größten mittelsächsischen Volksfestes unterwegs. Am Schloss gab es mit „Brassconaction“ und moderner Blasmusik aus Dresden ungewöhnliche Klänge in der Silberstadt, ehe die Party mit DJ Milox beginnt. Die Hauptbühne am ersten Abend auf dem Bergstadtfest gehört dann der Mittelsächsischen Philharmonie sowie Bands.msc/wjo/grit