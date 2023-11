Satire zum Wochenende: Die Ampel-Regierung in Berlin spart sogar an der Adventszeit

Hier steht, was wirklich wichtig ist. Heute: Der Regierung kann man ja vieles vorwerfen, aber an der schlechten Qualität vieler Glühweine trägt sie nun wirklich keine Schuld.

Endlich ist es so weit! Wir haben auch wirklich lange genug darauf gewartet. Normalerweise beginnt Weihnachten ja direkt nach Ostern. Aber dieses Jahr fühlte es sich so an, als läge noch ein ganzer Sommer dazwischen. Doch jetzt hat das Warten ein Ende: Die Weihnachtsbäume sind aufgebaut, zumindest in Freiberg auf dem Obermarkt und bestimmt auch...