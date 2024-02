Saxonia Galvanik Halsbrücke trotzt Krise in der Autoindustrie

Die Firma an der Erzstraße setzt unter anderem auf die Elektromobilität. Ab 2025 rechnet die Geschäftsführung wieder mit Wachstum. Dafür wurde jetzt in eine neue Großanlage investiert.

Die Saxonia Galvanik GmbH hat ihre Kapazitäten in der Metallgalvanik versechsfacht. Für rund 3,5 Millionen Euro sei eine Großanlage für die galvanische Beschichtung von stromführenden Elementen angeschafft worden, sagt Stefan Tilke, einer der beiden Geschäftsführer der Firma mit Sitz an der Erzstraße in Halsbrücke. „Erste Musterläufe...