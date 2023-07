Saydaer Oberschüler laufen für einen guten Zweck

Bei einem Spendenlauf an der Oberschule Sayda wurde Geld gesammelt. Das übergab der Schülerrat nun an eine Wohngruppe in Nassau, in der Kinder und Jugendliche außerhalb ihrer Familien leben.

Für ihre Spende haben sich die Mädchen und Jungen der Oberschule Sayda mächtig ins Zeug gelegt. Insgesamt 2500 Euro konnte der Schülerrat jetzt dem Freundeskreis der Wohngruppe „Haus Nassau“ übergeben. Was im Frauensteiner Stadtteil Nassau etwas abseits der Dorfstraße auf den ersten Blick wie ein Ferienhotel anmutet, ist wie ein Nest... Für ihre Spende haben sich die Mädchen und Jungen der Oberschule Sayda mächtig ins Zeug gelegt. Insgesamt 2500 Euro konnte der Schülerrat jetzt dem Freundeskreis der Wohngruppe „Haus Nassau“ übergeben. Was im Frauensteiner Stadtteil Nassau etwas abseits der Dorfstraße auf den ersten Blick wie ein Ferienhotel anmutet, ist wie ein Nest...