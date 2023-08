Schaum marsch! Kinder der Jugendfeuerwehr St. Michaelis meistern Übungscamp

Wasser, Schaum und ein Pool – so macht unter Sommerhitze auch eine Kondition fordernde Übungseinheit für die Jugendfeuerwehrleute aus St. Michaelis Spaß. Sie trafen sich am Wochenende in der Feuerwache.

Ein Dutzend Mädchen und Jungen zeigten am Wochenende zur zweiten Auflage ihres Erlebniscamps mit Übernachtung in der Feuerwache St. Michaelis ihren Ausbildungsstand. Am Freitagabend stand mit einem Training des im Notfall einzusetzenden Rettungsmittels Schaum der erste Höhepunkt der Lerneinheit auf dem Plan.