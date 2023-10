Scheunen-Abriss in Helbigsdorf schafft Platz für neues Dorfzentrum

Damit in dem Ortsteil von Mulda ein zentraler Platz entstehen kann, muss eine alte Scheune weichen. Nun ging der Abriss endlich vonstatten.

Morgendämmerung liegt über dem Muldaer Ortsteil Helbigsdorf. Während am Mittwoch so mancher am Frühstückstisch sitzt, hat ein weniger menschliches Wesen ebenfalls großen Appetit. Bei diesem Wesen handelt es sich um einen Bagger mit kräftigen Greifarmen. Suchend und erwartungsvoll nähern sich diese Arme dem letzten Rest einer alten...