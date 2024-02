Schicksal von Meyer Burger: Drei Zukunftsszenarien für die Solarproduktion in Freiberg

Die Zukunft des Solarherstellers Meyer Burger in Freiberg steht auf dem Spiel. Das Schicksal des Werks könnte sich in dieser Woche entscheiden. Der Ausgang ist noch offen. Was derzeit denkbar ist - in drei möglichen Szenarien.

Seit Mitte Januar steht der Freiberger Produktionsstandort des Solarmodul-Herstellers Meyer Burger Technology auf der Kippe. Das Unternehmen hatte angekündigt, ihn zu schließen, falls die Bundesregierung die Branche nicht besser vor „Marktverzerrungen" schütze.