Schnee: Lkw hängt auf B 173 bei Halsbach fest – in Bräunsdorf bei Freiberg landet Auto im Bach: Mehrere Verletzte

Winterliche Straßenverhältnisse im Raum Freiberg führen zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Der Schneefall hat am Freitagnachmittag zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Raum Freiberg geführt. Auf der B 173 in Hetzdorf ist laut einer Polizeisprecherin ein Lastwagen hängen geblieben. Nach Informationen von Fahrern gibt es auf der B 173 ebenfalls Probleme in Naundorf.