Schwelbrand im Forst bei Rauschenbach

Zu einem Schwelbrand ist es am Montag gegen 10 Uhr im Forstrevier Rauschenbach gekommen. An einer abgelegen Schneise in Richtung Bad Einsiedel war eine Fläche von rund 10 mal 20 Metern betroffen. "Forstleute haben den Brand entdeckt und uns gerufen. In rund einer Stunde hatten wir in diesem unwegsamen Gelände den Brand gelöscht", berichtet Robert...