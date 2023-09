Schwerer Unfall auf A 4 bei Nossen

Mehrere verletzte Menschen, auch einige schwer. Außerdem Blechschaden in beträchtlicher Höhe – das ist die Bilanz eines Unfalls auf der A 4 bei Nossen.

Bei einem folgenschweren Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen auf der A4 am Autobahndreieck Nossen sind am späten Donnerstagabend zwei Menschen schwer und einer leicht verletzt worden. Die Autobahn wurde für dreieinhalb Stunden gesperrt, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Ein 40 Jahre alter Fahrer war gegen 20 Uhr aufgrund...